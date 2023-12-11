Akademisyen Eda Arısoy'un 'Ölümü Hatırla' Sergisi Ankara'da Açıldı
Akademisyen Eda Arısoy'un 'Ölümü Hatırla' isimli fotoğraf sergisi Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, hayattaki kıymetli anların hatırlanması amacıyla düzenlendi.
Akademisyen Eda Arısoy'un "Ölümü Hatırla" isimli fotoğraf sergisi Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ankara Kent Konseyi'nde açılan sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Arısoy, serginin isminin olumsuzluk çağrıştırdığını ama sergiyi açmaktaki amacının hayattaki kıymetli anların hatırlanması olduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 yıllık çalışmanın sonucu, akademisyen İbrahim Sarıtaş'ın küratörlüğünde 12 fotoğraf ve 3 videonun yer aldığı serginin oluştuğunu belirten Arısoy, "Yaşadığım bir olayla harekete geçtim. Derdimi sanatımla anlatmaya çalıştım." dedi.
Sergi, 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.