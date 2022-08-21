Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) yapıldı. Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Güncel Haberler

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