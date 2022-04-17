Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı - Haberler

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

AA - Selma Kasap - Güncel
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.

Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

AA / Selma Kasap - Güncel

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