Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
AA - Selma Kasap - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.
Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.
Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.
Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
AA / Selma Kasap - Güncel