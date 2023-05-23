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Akabe Körfezi'nde kontrolden çıkan teknedeki 26 Fransız turist kurtarıldı

Akabe Körfezi'nde kontrolden çıkan teknedeki 26 Fransız turist kurtarıldı

Güncel Haberler

Ürdün'ün Akabe kentinde turist teknesinin kontrolden çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşayan 26 Fransız kurtarıldı.

Ürdün'ün Akabe kentinde turist teknesinin kontrolden çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşayan 26 Fransız kurtarıldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Ürdün Deniz Operasyonları Merkezine Akabe Körfezi'nde bir turist teknesinde kaptanın, kontrolü kaybettiğine yönelik ihbar geldi.

İhbarın ardından teknenin bulunduğu bölgeye sevk edilen emniyet güçleri ve ambulans botlar boğulma tehlikesi yaşayan 26 Fransız turisti kurtardı.

Kurtarılan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel

turist Ürdün Güncel Haberler

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