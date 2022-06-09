AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek - Haberler

AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP'nin "Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin" kanun teklifine gereken desteği vereceklerini belirtti. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP'nin "Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin" kanun teklifine gereken desteği vereceklerini belirtti. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Milli Mücadele kahramanı olan Giresun'un yiğit evladı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine yönelik, TBMM'ye sunduğu kanun teklifi için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Bu kanun teklifinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirterek, destek vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isterim." AA / Atakan Çıtlak - Güncel Milliyetçi Hareket Partisi Topal Osman Ağa Milletvekili Giresun Güncel Haberler

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