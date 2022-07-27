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AK Partili Özbek, şehidin babasını hastanede ziyaret etti

AK Partili Özbek, şehidin babasını hastanede ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören şehit babası Hanemir Vermez'i ziyaret etti.

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AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören şehit babası Hanemir Vermez'i ziyaret etti.

Özbek, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen güvenlik korucusu Bülent Vermez'in babasını hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özbek, şehit güvenlik korucularının taziyelerine katıldıklarını belirtti.

Her zaman ailelerin yanında olduklarını belirten Özbek, "Hakkari Devlet Hastanesinde yatmakta olan şehit Bülent Vermez'in babası Hanemir Vermez'i ziyaret ederek, kendisine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağını takdim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik. Kendisine başsağlığı ve sabır diledik." diye konuştu.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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