AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Öz'den Saygılı'ya ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saygılı ile görüşen Öz, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, yürütülen bazı projeleri yerinde inceledi.

Öz, Kırıkkale Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla şehrin kimliğinin değiştiğini belirtti.

Başkan Saygılı'nın Kırıkkale'ye hizmet süresini oldukça verimli kullandığını aktaran Öz, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızın yaptığı güzel, beldesine ve insanına faydalı her türlü hizmetin yanındayız. Başkanımız Saygılı, Kırıkkale insanımızın gönlünü almış bir şekilde ilerliyor. Başarısını geri dönüşlerden yakından takip ediyoruz. Bizim belediyeciliğimiz hizmet belediyeciliğidir. Burada kim yaşıyorsa hepsi bizim başımızın tacıdır, hizmet ederiz. Vatandaş bizi hizmet için seçiyor diyerek hareket ederiz. Çok şükür bunu başardık."