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AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıkladığı sırada, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Numan Kurtulmuş Zafer Partisi Ümit Özdağ AK Parti Güncel Haberler

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