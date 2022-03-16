AK Partili Hızal'dan Buca Metrosu ihalesi hakkında açıklama Açıklaması

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir 4. İdare Mahkemesinin Büyükşehir Belediyesinin Buca Metro inşaatı ihalesi sonucunda işi ihalede en düşük teklif veren firma yerine ikinci fazla teklif veren firmaya verme kararının iptaline ilişkin, "Bu İzmirlilerin ve İzmir'in parası. Bunun hesabı yarın İzmirliler tarafından sizlere sorulacaktır."dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı ikinci olağan meclis toplantısı Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantının sonunda dilek ve istek kısmında söz alan Hızal, İzmir için önemli bir ulaşım projesi olan Buca Metro ihalesinin işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini söyledi.

Mahkeme kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı açıklamaları eleştiren Hızal, "Sayın başkanın aklı çok karışık. Bir açıklaması bir diğer açıklamasıyla örtüşmüyor. ya bu konu da gerekli bilgileri kendilerine aktarmıyorlar ya da kendisi konulardan çok uzak. Sayın başkan dün yaptığı açıklamada engelleniyoruz dedi. Kim engelliyor? İzmir 4. İdare Mahkemesi mi engelliyor?" dedi.

Hızal, bir engelleme olmadığını, verilen yanlış kararı mahkemenin düzeltme yoluna gittiğini aktardı.

Soyer'in son alarak "İlgili şirketlerden evraklarını isteyip, inceleyeceğiz" dediğini hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"529 milyon lira fazladan verdiğiniz ihalenin evraklarını incelemeden mi verdiniz? İncelenmediği mahkeme kararında net bir şekilde görülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi finansal açıdan çok zor durumda iflasa sürüklenen belediye noktasına geldi. Metro 4 yıl içinde tamamlanmadığı taktirde kredi ödemeleri büyükşehir belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılması neredeyse imkansız. Açılmış bir mahkeme varken, milyonlarca lira harcayarak, temel atma töreni yaptınız. Genel başkanınızı çağırdınız onun adına çok üzüldüm. Siz hiçbir gerekçe ortaya koymaksızın birinci firmadan alıp, oldu bitti yaparak 529 milyon lira fazla bedelle ikinci firmaya veriyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bu İzmirlilerin ve İzmir'in parası. Bunu hesabı yarın İzmirliler tarafından sizlere sorulacaktır."

"İzmirlinin tahminen 20-25 milyon avrosu heba olacak"

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de İzmir Büyükşehir Belediyesinin mahkemenin verdiği karara uyması gerektiğini ifade etti.

Üst mahkemenin kararı onaylaması durumunda bundan İzmir'in etkileneceğini dile getiren Şahin, "Yasal itiraz sürecini beklemeden sözleşme yaptığınız için zaten suçlu duruma düşeceksiniz. Ayrıca firma bugüne kadar yaptığı tüm harcamaları ve cezai şartları kurumdan tahsil edecek. Yani İzmirlinin tahminen 20-25 milyon avrosu heba olacak. Türk lirası cinsinden 300-400 milyon lira." diye konuştu.

"Bu süreci etkilemez"

Eleştirilere yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise şekli eksiklikler nedeniyle mahkemenin ihalede açıklanan sonucu iptal ettiğini belirtti.

Mahkeme kararlarının 30 gün içinde yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Kökkılınç, "Buradaki eksiklikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi yerine getirdiği taktirde Buca Metrosu ile ilgili hem mahkeme kararı yerine gelmiş olur hem de metro işlemleri hızlı bir şekilde başlamış olur. İdarenin Danıştaya temyiz hakkı da vardır. Bu süreci etkilemez." diye konuştu.