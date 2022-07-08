AK Partili heyet yaşlıların sorunlarını dinlemek için Darülaceze'yi ziyaret etti

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ile AK Partili milletvekilleri, sakinlerinin sorunlarını dinlemek için Darülaceze'yi ziyaret etti. Derdi sorulan bir Darülaceze sakini 'Şikayetiniz varsa söyleyin' sorusuna gülerek, "Tabi çok şikayetçiyim, hiç bize iyi bakmıyor. Hep et yediriyor, hep et yediriyor" şeklinde cevap verdi.

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ve AK Parti Milletvekilleri İffet Polat, Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Okmeydanı'ndaki Darülaceze Başkanlığı'na Kurban Bayramı öncesinde ziyarette bulundu.

GÜLEREK CEVAP VERDİ: HİÇ BİZE İYİ BAKMIYOR HEP ET YEDİRİYOR

DARÜLACEZE'YE BAĞIŞ İÇİN 400 PAKET SİGARA GÖNDERİLMİŞ

3 SEMAVİ DİNİN İBADET İMKANLARININ SUNULDUĞU YER

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ise "Türkiye'deki yaşlıların sorunlarını araştırmayla ilgili bir çalışma yürütülüyor. 19 milletvekilimiz bütün siyasi partilerle çalışıyor. Az evvel ifade edildi, bütün kadim medeniyetlerde yaşlılarla ilgili saygı duymak çok önemli. Kendi değerlerimizde de bu böyle, burası bizim için çok daha farklı bir yer. Üç semavi dinin türlü ibadetlerinin imkanlarının sunulduğu yer. Dolayısıyla farklı bir vizyonu olan noktadayız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel