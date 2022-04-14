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AK Partili Demiröz Bitlis'te esnafı ziyaret etti

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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AK Partili Demiröz Bitlis'te esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Güroymak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Güroymak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı'ndan kara yoluyla ilçeye gelen Demiröz, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Daha sonra esnafı ziyaret ederek iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinleyen Demiröz'e, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Fevzi Subaşı ve partililer eşlik etti.

Demiröz, beraberindeki heyetle Bitlis'e gitmek için ilçeden ayrıldı.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, AK Parti, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Haberler

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