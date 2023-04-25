AK PARTİLİ ÇETİN, AVCILAR'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Nazif Çetin, Avcılar'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çetin, 'Biz zaten sahadayız. Günlük programlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Avcılar Üniversite Mahallesi'nde çalışıyoruz. Hasta ziyaretlerimizi yapıyoruz. İlk olarak Muazzez ablayla görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik. Muazzez ablamız, rahatsız olmasına rağmen büyük bir heyecan taşıyor. O da sahayı bizlere soruyor' diye konuştu.

Milletvekili adayı Çetin'i evinde misafir eden 81 yaşındaki Güler Tunçses ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Çetin de, 'Onun heyecanı bize de büyük bir heyecan getirdi. Kendisini gördük ve mutlu olduk' dedi.