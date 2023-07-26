AK Partili Belediye Meclis Üyesinin iş yeri kurşunlandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi H.E.'nin iş yeri kurşunlandı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Pulcular Mahallesi Sulukise Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde AK Parti Taşköprü Belediye Meclis Üyesi H.E.'ye ait iş yeri, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.T. tarafından kurşunlandı. Yaşanan olayda, silahtan çıkan kurşunun bir tanesi de üst katta bulunan daireye de isabet etti. Olayın işlendiği saatte iş yerinin kapalı olmasından ötürü yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarın oluştuğu iş yerinde ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından olayın şüphelisi İ.T., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.