AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI KÜÇÜKÇEKMECE'DE

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında 21 ilçe belediye başkanı Küçükçekmece'nin mahallelerini ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe '39 ilçemizde Küçükçekmece'de yaptığımız programın benzerini yapıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün" projesi 21 ilçe belediye başkanının katılımıyla Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan belediye başkanları yapılan basın açıklamasının ardından mahallere gitti. Yapılacak ziyaretler öncesi basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 'Bugün İstanbul'umuz da cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın da yaz çalışmalarına dönük talimatları neticesinde yüz yüze 100 gün diye bir program planladık ve uyguluyoruz. Bu bağlamda İstanbul'da ki değerli Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlarımız, Ak Parti belediyeciliğinin marka olmasına hizmet etmiş, hem de bu hizmeti devam ettiren değerli belediye başkanlarımızla, İstanbul milletvekillerimizle, kıymetli bakanlarımızla, genel başkanlarımıza 39 ilçemizde Küçükçekmece'de yaptığımız programın benzerini yapıyoruz. Bugün Küçükçekmece'de belediye başkanlarımızla mahalle mahalle gezip vatandaşlarımızla beraber olacağız. Bu programda bizim temel yaklaşımımız programın ardından da belli olduğu gibi yüz yüze gönül gönüle İstanbullu Küçükçekmeceli kardeşlerimizin gündemi neyse bizim gündemimizde odur. Onlarla Türkiye'yi, İstanbul'u, Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Türkiye'nin bugününü konuşacağız ve ülkemizi daha iyi yarınlara 20 yıldır yapılmış hizmetleri gerçekleştirerek getirdiğimiz bu günden daha güzel yarınlara hep beraber nasıl götüreceğimizi de istişare edeceğiz." dedi.