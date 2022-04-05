AK Partili Ayşe Keşir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Ayşe Keşir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
AK Partili Ayşe Keşir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Keşir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından halkın sesini dünyaya duyurmak için kurduğu Anadolu Ajansının, bu misyonu 102 yıldır kesintisiz sürdüğünü belirtti.

AA'nın kurulduğun günden bu yana haber aktarma görevini yerine getirmek için çaba sarf eden tüm çalışanlarını kutlayan Keşir, "Dünyanın haberlerini ekranlarımıza, telefonlarımıza getiren tüm emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin yurt dışındaki en değerli markalarından biri olan Anadolu Ajansına daha nice 102 yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Ayşe Keşir, AK Parti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title