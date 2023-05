AK PARTİLİ ADAYLAR, 39 İLÇEDE GENÇLERLE BULUŞTU

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları, il genelinde 39 ilçede eş zamanlı yapılan programlarda genç seçmenlerle bir araya geldi.

Yapılan programlar kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili adayları 39 ilçede eş zamanlı olarak genç seçmenlerle buluştu. Programlarda gençlerle sohbet eden adaylar, seçimler için destek istedikleri belirtildi.

'BUGÜNÜN HAYALİ YARININ GERÇEĞİDİR GENÇLERİMİZ'

Bağcılar'da düzenlenen program kapsamında AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, İstanbul'da yaşayan Adıyamanlı gençlerle bir araya geldi. Program hakkında konuşan Süslü, "Durmak yok, yola devam' sloganıyla çıktığımız yolda 'doğru adam doğru yolda her zaman her yerde Recep Tayyip Erdoğan' diyerek yürüyoruz. Elbette ki bugünün hayali yarının gerçeğidir gençlerimiz. Bu emanetleri bayrağı vatanı onlara emanet edeceğiz. Gençlerin çok büyük bir teveccühü var. Sayın cumhurbaşkanımıza karşı tam bir güç vererek yanında duruyorlar. Bizim tecrübelerimiz onların vizyonları ile birleştiği zaman sahada inanılmaz güzel bir enerji oluşuyor. Biz gençliğe inanıyoruz. Gençliğimizi çok seviyoruz. Diğer cenahların söylediği gibi gençlikle ilgili hiçbir kaygımız yok. Gençlerin bize kattığı inanılmaz vizyonlar oluyor. Onların enerjisi ile açıkçası biz hiç yorulmuyoruz. Enerjimizi şu an sahaya hakimiyetimizi gençlerden aldığımız desteğe borçluyuz. Onun için onlara minnettarız? dedi.

'GENÇLER BİZİM HER ALANIMIZDA VAR'

Bayrampaşa'da gençlerin evine misafir olan AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Cahit Altunay, 'Gençler bizim her alanımızda var. Sabah kahvaltı programlarımıza bakanımızla beraber hep gençlerle oluyor. Akşam buluşmalarımız gençlerle oluyor. Biz araziye hakimiz. Karış karış her yeri dolaşmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımızın teveccühü yüksek. Karar netleşiyor. Kim ülke için proje tasarlıyor, ortada. İnşallah 14 Mayıs günü zaferle çıkacağız' dedi.

'GENİŞ KATILIMLI BİR GENÇLİK BULUŞMASI YAPACAĞIZ'

Başakşehir'de gençlerle buluşan AK Parti 3. Bölge milletvekili adayı Halime Kökçe, 'Başakşehir AK Parti Gençlik Kolları ile çalışıyoruz. Her gün İstanbul'un farklı bir yerinde programlar düzenliyoruz, bugün ise Başakşehir'deyiz. Çat kapı gençlik ziyaretleri yapıyoruz. İlk kez oy kullanacak gençlerimizi ziyarete gidiyoruz ve minik bir hediyemiz oluyor. Gençlere kahve kupası ve filtre kahve ikramında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'miz için destek istiyoruz. Gençler ile sohbet edip şikayetleri var ise onları not ediyoruz. Bu etaptan sonra geniş katılımlı bir gençlik buluşması yapacağız. Başakşehirli gençlerimiz ile sohbet edeceğiz. Gençlerin kapılarına gidip hal hatırlarını sormalarımız onları memnun ediyor' diye konuştu.

'GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ ONLARA EMANET EDECEĞİZ'

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Hulusi Şentürk, 'Özellikle Türkiye'nin içinden geçmekte olan süreci kendilerine bir fırsat zannedip bu sefer, hain emel demeyeyim çok ağır olacak belki ama birilerinin emellerine uygun sonuç alacağını zannedenlere milletimizin bir kez daha sandıkta çok net cevap vereceğinin müjdesini sahada görüyoruz. Biz her zaman milletimizle beraber, İnşallah muhteşem Türkiye için yürüyüşe devam edeceğiz. Geleceğin Türkiye'sini onlara emanet edeceğiz. O yüzden bu konuda daha hassas olmalarını bekliyoruz. Özellikle son dönemlerde Z kuşağı diye yutturulmaya çalışılan bu mottoları ya da kalıpları reddetmelerini istiyoruz. Onlar bu vatanın evladı. Bu vatanı da onlar geleceğe götürecekler' dedi.