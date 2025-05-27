AK Parti Zonguldak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan İl Teşkilat Başkanı Mehmet Gök, 27 Mayıs'ın, sadece tek bir darbe tarihi olmadığını, ülkede darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini söyledi.

O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını belirten Gök, "27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır." ifadesini kullandı.

Ak Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini aktaran Gök, sonuna kadar mücadele verdiklerini hatırlattı.

Gök, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletin desteğiyle teker teker çökerttiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet, yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor."

Gök, demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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