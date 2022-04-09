AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den AA bürosuna ziyaret

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Anadolu Ajansının kentteki bürosunu ziyaret etti.

Başer, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olduğunu söyledi.

AA'nın, dünyanın her yerinden haber verdiğini belirten Başer, "Milli bir kurumumuz, AA'nın bugünden yarına daha güzel olacağına, hem Türkiye'nin hem dünyanın birliğine, kardeşliğine vesile olacak haberler yapacağına, güzellikler katacağına yürekten inanıyorum, başarıların devamını diliyorum, nice yıllara." dedi.

Yozgat'a yapılan yatırımlardan bahseden Başer, kent merkezine 24 derslikli mesleki ve teknik lise yapılacağını belirtti.

Meslek lisesinin kompleks şeklinde olacağını ifade eden Başer, "5 atölyesi, spor salonu ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyon olacak. Arsa konusunda iki alternatif üzerinde çalışıyoruz. Arsa yeri belirlendikten sonra ihalesi yapılacak. İnşallah mesleki ve teknik eğitim alanında çağın gereklerine uygun bir meslek lisesi yapacağız." diye konuştu.

Başer, Yozgat'ın üretime ve büyümeye ihtiyacı olduğunu bunu da ehliyetli, liyakatli, bu işin eğitimini almış kalifiye elemanların yapacağını anlatarak, "Meslek lisesi yatırım programında olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanımızın gayretleri bizim de çabamızla okulun sözünü vermiş oldular. Esnaf ve sanayicimiz bizden kalifiye elaman talebinde bulunuyor. İnşallah bu açığı yapacağımız okulumuzla kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Başer'e ziyaretinde, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkan Ahmet Gökhan ve parti yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.