AK Parti Yozgat İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Yozgat İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gökhan, parti binası önünde yaptığı açıklamada, idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diledi.

27 Mayıs darbesinin, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Gökhan, darbenin demokratik siyasetin üzerinde derin yaralar açtığını kaydetti.

Ak Parti döneminde vesayetçi yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gökhan, "Ancak biz de buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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