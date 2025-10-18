AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te yapıldı

Gaziantep'te AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, 17-19 Ekim'de Gaziantep'te gerçekleştiriliyor.

Bölge belediye başkanları, il başkanları, yerel yönetimler başkan yardımcıları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapılan toplantının basına açık oturumu geniş katılımla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, düzenlenen toplantıda talepleri not alıp çözümü aşamasında her adımın takipçisi olacaklarını belirtti.

Çözüm odaklı anlayışla, doğrudan temasla sorunları yerinde tespit eden ve çözüm için birlikte hareket eden bir davanın takım arkadaşları olduklarını anlatan Demir, "AK Parti belediyeciliği, hizmet siyasetinin en güçlü temsilcisidir. Bugün şehirlerimizin kalkınmasında, toplumun refahında, vatandaş memnuniyetinde AK Parti belediyeciliğinin imzası vardır. Yerel yönetimlerde istikrar, Türkiye'nin istikrarıdır." görüşlerini paylaştı.

Demir, hizmet anlayışı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı görse onu silmeye kalkar, nerede bir acı görse onu dindirmeye kalkar. Bugün Gazze, Bağdat, Irak, İran, Şam, Kudüs, Tahran, Tebriz'de yaşananlara bir itirazımız var. Dünya yeni bir barışın eşiğindeyse Türkiye bu barış sürecinin tam ortasındadır. Türkiye, dünyada itibarıyla öne çıkmış bir ülke olarak sadece coğrafyasını değil, insanlığı temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyeti göz önüne alındığında, onun mahalli idarilerdeki temsilcileri, yol arkadaşları olarak bizim de bu hususları asla göz ardı etmememiz gerek. Adaletli bir dünyanın inşası için Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep beraber yürüyoruz."

"Türkiye'de belediyecilik vizyonunu oluşturan, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki eser belediyeciliğidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de yerel yönetimlerin davanın ve ülkenin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu bildirdi.

"Demokrasi, kalkınma, yerelden başlar" anlayışıyla Türkiye'de çok önemli hamlelerin yapıldığını ifade eden Gül, "Her alanda olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel yönetimlerde de çok önemli reformlar yapıldı ve milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza hep devam ettik. Türkiye'de belediyecilik vizyonunu oluşturan, 1994'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da ortaya koymuş olduğu eser belediyeciliğidir. Milletimizle hemhal olma o gün nasıl yerelden başladıysa, bugün AK Parti yolculuğunun başarılarının temelinde de o ruh vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yerel yönetimlerde dayanıklılık, şehir planlaması ve sosyal belediyecilik alanında atılan adımlara değinerek, kentin bu alanda örnek model olduğunu vurguladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da şehrin bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen yerel yönetim vizyonunun Türkiye'nin her noktasında güçlü şekilde hissedildiğini kaydetti.

Fedaioğlu, "Yerel yönetimler, AK Parti'nin halka en yakın yüzüdür. Bugün geldiğimiz noktada belediyelerimiz artık yalnızca hizmet üreten kurumlar değil, aynı zamanda gönül köprüleri kuran, vatandaşın derdiyle dertlenen, her kesimi kucaklayan birer millet evi haline gelmiştir. Bu anlayışın mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler her zaman önce insan, önce hizmet anlayışıyla çalıştık. Gaziantep, bu vizyonun sahadaki en güçlü örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Basına açık oturumun ardından program, "Medya, Sosyal Medya ve İletişim Teknikleri" başlıklı eğitimle devam etti.

Toplantının ikinci gününde "Halkla İlişkiler, Siyasi İletişim ve İnsan İlişkilerinde Başarı", "Yurt Dışı Yabancı Fonların Kullanımı" konulu eğitimler gerçekleştirildi.

Yarın tamamlanacak program, bakan yardımcılarının katılımıyla yapılacak istişare ve değerlendirme oturumuyla sona erecek.

Toplantıya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa milletvekilleri ile belediye başkanları katılım sağladı.