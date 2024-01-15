AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı tanıtımı 18 Ocak'ta yapılacak
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı, 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Daha önce planlanan aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.
Edinilen bilgiye göre, toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.