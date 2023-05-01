AK PARTİ'YE GEÇEN TDP'LİLERE ROZETLERİ TAKILDI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyeleri istifa ederek topluca Ak Parti'ye katıldı. Aralarında il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de bulunan TDP'lilerin, AK Parti rozetini, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve Kayseri Milletvekili aynı zamanda İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel taktı.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında, Türkiye Değişim Partisi yönetim kurulu üyelerinin AK Parti'ye katılması sebebiyle rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve Kayseri Milletvekili aynı zamanda İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel katıldı. TDP'den istifa eden Sarıyer ilçe başkanı Murat Kemer'e AK Parti rozetini, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun takarak, partiye yeni katılanlara 'hoş geldiniz' dedi. İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel ise, 'Türkiye Değişim Partisi, değerli ilçe başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri ve değerli teşkilat üyelerinin AK Parti'de olmaları, Cumhur ittifakına desteklerini açıklıyor olmaları son derece önemli. Bu katılımlar önümüzdeki seçimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor' dedi.

'BU KATILIM CUMHUR İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRMİŞTİR'

Katılımın Cumhur İttifakı'nı güçlendirdiğini vurgulayan Kurşun, 'Türkiye Değişim Partisi Sarıyer İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, bugün AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığımıza gelerek partimize ve ailemize katıldılar. Kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu katılım Cumhur ittifakımızı güçlendirmiştir, ülkemiz, milletimiz adına önemli bir katılımdır. Türkiye Değişim Partisi'nden birçok kardeşimiz yarın da il başkanlığımızda, birçok ilçe başkanımız, il yönetimimiz ile bu katılımı gerçekleştirecekler. Türkiye'nin her yerinden, AK Partimize Türkiye Değişim Partisi'nden ve diğer partilerden katılım oluyor. Niçin katıldınız dendiğinde, 'Kandilden talimat alanlarla bir olanlarla biz bir olmayız, biz vatan için, bayrak için yaşayan kimseleriz' diyerek partimize katılıyorlar? diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LA YOL YÜRÜMEK ONUR VE GURURDUR'

İstanbul'da yaklaşık sekiz ilçenin daha katılım sağlayacağını belirten Sarıyer ilçe başkanı Murat Kemer, 'Millet ittifakının HDP'yle beraber bir olmasından dolayı böyle bir karar aldık. Daha milli, daha iyi Türkiye için Cumhur ittifakında olmaya karar verdik. Mutluyuz, gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yol yürümek onur ve gururdur' dedi.