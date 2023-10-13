AK Parti'ye 1500 yeni üye katıldı

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak çağrısı karşılık buldu. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisinden 1500'e yakın kişi Ak Parti'ye katıldı." dedi.

Özcan, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, partisine yeni katılan üyelere rozet taktı.

Partiye katılanlara "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Özcan, AK Parti'nin kutlu bir dava yürüttüğünü, partinin kapısının herkese açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından birçok kişinin AK Parti'ye katılma kararı verdiğini dile getiren Özcan, "Biz büyük bir aileyiz. Her geçen gün adım adım daha da büyüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde mazluma umut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni katılan üyelerle engelleri birlikte aşacaklarını belirten Hakan Han Özcan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak çağrısı karşılık buldu. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisinden 1500'e yakın kişi AK Parti'ye katıldı. Birlikteliğimiz bereketli olsun. İnşallah bu birlik ve beraberlikle engelleri aşarak, şehrimize, ülkemize, coğrafyamıza umut olmayı sürdüreceğiz. Kuruluşundan bu zamana kadar birçok büyüğümüz bu partiye emek verdi. Diğer partilerden de birçok kişi, Cumhurbaşkanı'mızın, ülkemizin mücadelesine katılma kararı aldı. İnşallah bu birliktelikten güzel sonuçlar hasıl olur."

"Tüm dünyaya örnek oldu"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da vatandaşların darbecilere karşı verdiği mücadeleye değinen Özcan, bu mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

"O gece vatanı satanların karşısında vatana sahip çıkanlar vardı. O gece siyah ve beyaz netti, hakla batıl netti. Ülkemizi o sıkıntılı zamanlardan el birliğiyle kurtardık" ifadelerini kullanan Özcan, Cumhur İttifakı'nın her zaman etle tırnak gibi olduğunu belirtti. Özcan, Cumhur İttifakı'nın talimatla değil, "Türkiye'yi savunurken kurulduğunu" vurguladı.

"Başkent taşkent oldu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Özcan, Yavaş'ın 4,5 yılda Polatlı'nın içme suyu projesini tamamlayamadığını ifade etti.

Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatlar için kredi diyor. Amacı Tatlar değil. Seçim için para istiyor. Tatlar'a istediği kredi bahane. Biz zaten kendisine 472 milyon kredi verdik. Yavaş bu parayı ne yaptı? Buradan kendisine soruyorum. 3,5 yıl önce aldığın 472 milyon krediyi ne yaptın? Finans danışmanının aklı ile yüzde 40 ile çektiğin krediyi aynı bankaya yüzde 30'la geri yatırdın mı, yatırmadın mı? Bu nasıl bir vicdan. Biz o krediyi faiz lobilerine yedir diye mi verdik. 4,5 yılda yapamadığını 5 ayda mı yapacaksın? İnsanları kandırmanın alemi yok. Seçim gecesi yaptığınızı tekrar yapmanın anlamı yok. Yavaş'ın derdi sorun çözmek değil kaos çıkarmak.

Bugün Ankara'da selden vatandaşlar ölüyorsa bunun sorumlusu Yavaş'tır. Biz 1994'ten beri sosyal yardım dağıtırken sanki bunu ilk defa siz yapıyormuş gibi vatandaşı kandırmaya çalıştınız. Bizden aldığın kredileri Ankara'ya kullanman gerekirken o paraları başka işlere harcadın. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayallerin için il il gezdin. Bile bile halkı kandırdılar."

Bütün siyasi partiler ülkesine hizmet ederken Türkiye'de muhalefetin sadece muhalif olmak için çalıştığını ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

"Ankara'yı temsil eden CHP'nin milletvekilleri ne yazık ki Apo sevicidir. Biz onları biliyoruz da 'ben ülkücüyüm' diyen kişi bunları bilmiyor mu? Kendisi zamanında MHP'yi CHP'lileştirmekle suçlamıştı. Seçimlerde doğuda başka batıda başka, güneyde başka, kuzeyde başka konuştu. Biz HDP'yi biliriz, CHP'nin cibilliyetini biliriz de sana ne oluyor. Sen İHA'ları, SİHA'ları TCG Anadolu gemisini göndereceğim diyorsun sana ne oluyor. Sen geçmişte Beypazarı'nı kandırdığın gibi Ankaralıları da kandırdın. Şu anda başkent perişan oldu. Başkent taşkent oldu."

"Ötekileştirenlerin değil el sıkanların partisi"

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi de AK Parti teşkilatının çok büyük bir aile olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hep büyüyerek bu günlere geldiğini ifade eden Çelebi, "Ailemizin yeni üyelerinin hepsine hoş geldiniz diyorum. Yürüyüşümüz daim olsun. Bu ülke için sevdamız, davamız bir. Teşkilatımız bu ülkeye, bu millete gönül vermiş bir teşkilattır." şeklinde konuştu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da AK Parti'nin ayrıştıran, ötekileştiren değil, kucaklayan, el sıkanların partisi olduğunu söyledi.

Partiye katılanlara "hoş geldiniz" diyen Oğuz, "Bu dava sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ufukları açacak, zincirleri kıracak bir davadır." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde aşılmaz denilen engelleri birer birer açtığını belirten Oğuz, "Ankara'da 19 belediye Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izinde gece gündüz vatandaşımızın hizmetinde. Ankaralılara en güzel hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.