AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, CHP'li Belediyelerin Uygulamalarını Eleştirdi

Ak Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP'li başkanlar tarafından devralınan bazı belediyelerdeki uygulamaları eleştirdi.

Güçlü, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yalova'nın bazı ilçelerinde belediyeleri CHP'ye devrettiklerini hatırlattı.

Bu belediyelerde çalışanlarla ilgili yapılan uygulamaları eleştiren Güçlü, "Görev aldıkları tüm ilçelerde, kadın, genç, ihtiyaç sahibi ayrımı yapmadan, sadece siyasi görüşlerinden dolayı çalışanları işten çıkarmaya başlamışlardır. İşten çıkaramadıklarına ise mobbing uygulamaya ve yıldırmaya çalışmaktadırlar. Yıllardır ofis elemanı olarak çalışan 50 küsur yaşlarındaki insanları sırf tazminatlarını ödememek için işten çıkaramadıklarından, park bahçelerde görevlendirmenin hiçbir insani duyguyla bağdaşması beklenemez." dedi.

Ak Parti'nin önce Türkiye'de, sonra dünyada nerede haksızlığa, zulme uğramış birileri varsa her zaman yanında olmayı şiar edinmiş bir parti olduğunu dile getiren Güçlü, "İşten çıkarılan ve mobbinge uğrayan vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun kararlılıkla arkalarında durmaya devam edeceğiz. Bu konuda hukuki ve insani her adımı atmaktan da geri durmayacağımızı belirtmek isterim. Buradan sırf Ak Parti'li diye işçi kıyımı yapan CHP belediyelerine sesleniyorum. İnsan olduğunuzu, karşınızdakinin de bir insan olduğunu ve bir kimsenin ekmeğiyle oynayanın iflah olmayacağını iyi biliniz." diye konuştu.

Basın toplantısında, AK Parti Çiftlikköy İlçe Başkanı Serdar Kaya, Altınova İlçe Başkanı Metin Bülbül ve İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ile partililer hazır bulundu.