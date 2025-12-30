Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Vezirköprü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile köy ve mahalle başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ele alınırken, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. "Gönülden gönüle" bir buluşma olarak nitelendirilen toplantıda, dava bilinci etrafında kenetlenmenin ve birlik içerisinde yol yürümenin önemine vurgu yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çil, "İlçemizin röntgenini çekerek sorunlarını tespit ettik. Bu süreçte partimize 1800 yeni üye kazandırdık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan istihdama kadar birçok konunun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde ilçemizin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da yaptığı değerlendirmede, "Geçen seneye göre sorunlarımızın azaldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Vezirköprü'ye yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü'nün AK Parti ile güçlü bir bağa sahip olduğunu belirterek, "Vezirköprü'nün dağı, taşı, toprağı AK Parti'dir. Son dönemlerde hem Samsun'da hem de Vezirköprü'de bir moral üstünlüğü görüyoruz. Bu da çalışmalarımıza olumlu yansıyor." diye konuştu.

Milletvekili Ersan Aksu ise, "Etrafı ateş çemberiyle çevrili bir coğrafyada huzur iklimini yaşamak ve yaşatmak için gayret ediyoruz. Birlik olduğumuzda karşımızda hiçbir gücün duramayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Orhan Kırcalı da konuşmasında güçlü olmanın önemine dikkati çekerek, "Bu zor coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için her şeyi kendimiz üretmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu yapıyor, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

MKYK Üyesi ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birliğimizi ve dayanışmamızı çok önemsiyoruz. Bunu tekrarlasak da unutmamalıyız. Gücümüzü birlik ve beraberlikten alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların soru, dilek ve temennilerinin alınmasının ardından sona erdi.