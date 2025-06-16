Ak Parti Vergi Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi Sundu.

(TBMM) - Ak Parti, vergi düzenlemeleri içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin "Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil, vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıtdışılığın değil dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Güler, 21 maddeden oluşan ve vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ekonomide güçlü yarınları kurmanın, sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartı mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu biliyoruz. İşte bu anlayışla Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil, vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıtdışılığın değil dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz sadece bir vergi düzenlemesiyle beraber değerlendirilmemelidir, ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirlliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik, yapısal bir reformdur.

"Kayıtdışılıkla mücadele edilmesiyle ilgili düzenlemeler..."

Hazırlanan kanun teklifimizde kayıtdışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnalar sınırlandırılması ve belli bir ölçülülüğün sağlanması, dolaysız gelirlerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması hedeflerine hizmet etmek üzere ilgili kanunlarda düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda; 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemelerle kambiyo, kıymetli maden ve taş işlemlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı'mızın yetkileri güncellenmekte, yetkisiz faaliyetlerle mücadelede idari yaptırımlar hem caydırıcı hale getirilmekte hem de açık kurallara da bağlanmaktadır. Döviz, kıymetli maden, rafinaj ve benzeri stratejik alanlarda faaliyet gösterecek şirketlere ilişkin izin ve ücret değişimi kanun düzeyinde belirlenmekte, faaliyet bölgelerine göre de detaylandırılmaktadır. Elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliği artırılarak vergi denetiminde dijitalleşme teşvik edilmekte ve sahte belge düzenleyenlerle daha etkin mücadele sağlanmaktadır. Gelir İdaresi personeline ödenen fazla çalışma ücretlerinde bir kısım artış yapılarak sahadaki etkinlik desteklenmekte, kayıtdışı ekonomiyle mücadele de güçlendirilmektedir.

İthalatta ÖTV teminat tutarlarının KDV matrahına dahil edilmesiyle hem vergi kaybı önlenmekte hem de kayıtdışı ticaretle mücadele edilmektedir. Serbest projeler arasında gerçekleştirilen satışlarda da vergiden istisna edilerek ihracatçı firmalarımıza da yeni kolaylıklar sağlamak arzu ediyoruz. Organize sanayi bölgelerine tanınan özerklik ve açıklık ilkeleri de sağlanmış olmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerine üst sınır getirilerek bu alandaki kamu maliyetinin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. Teklifte kayıtdışılıkla mücadele kapsamında Petrol Piyasası Kanunu'nda daha önce akaryakıt sektörü için getirilen dağıtıcılar arasındaki akaryakıt ticaretine yönelik sınırlamaya benzer bir şekilde LPG sektöründe de faaliyette bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG'nin başka bir dağıtıcıya satılmasına ilişkin kısıtlama getirilmektedir ve belli bir disiplin sağlama arzu edilmektedir. Kamu görevlilerine yönelik koruyucu giyim yardımı nedeniyle yapılan usul hatalarına ilişkin geriye dönük olarak mali ve idari takibatlar kaldırılarak Sayıştay uygulamalarıyla oluşan belirsizlik giderilmektedir."

"Amacımız, dünya barışının ve bölge güvenliğinin sağlanması açısından diplomasinin mutlaka devam etmesi"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, "İsrail'in kınanması için Genel Kurul'da bir ortak bildiri yayınlanır mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Birçok belirsizliğin, farklı durumların gelişeceği bir ortam. Şu anda söz konusu değil çünkü biliyoruz ki Umman'da bu pazar günü ABD-İran arasında nükleer müzakereler açısından toplantılar yapılıyordu. Maalesef bu toplantıdan önce cuma günü bu haince saldırılar meydana geldi ve İran kendisine hukuksuz saldırı karşısında da kendisini savunma hakkı noktasında bir tutuma itilmiş oldu. Bizim buradaki amacımız, ulusal güvenliğin, dünya barışının, bölge güvenliğinin sağlanması açısından da uluslararası hukukun gerektirdiği kurallar çerçevesinde müzakerelerin, diplomasinin mutlaka devam etmesidir."

Kanun teklifinin kapsamına ilişkin bir soruya Güler, şöyle yanıt verdi:

"Yapısal manadaki Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarımızın desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili bir şeydir. Vergide adaletin sağlanması çok kıymetlidir. Aynı zamanda denetlenebilirlik ve hesap verilebilirlik ölçütleri içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızı, bürokrasisinin ve denetim elemanlarının da o kıstaslar çerçevesinde özellikle bizim e-Devlet uygulamalarıyla beraber e-Beyanname ve e-Fatura gibi pek çok dijital ortam içerisinde birçok çalışma yapılıyor. Elektronik altyapı sisteminin güçlendirilmesi, yapısal manada bunun takibi açısından da önümüzdeki günlerde de ihtiyaç duyulacak her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.

Anayasa Mahkememizin kanunilik, belirlilik ve ölçülülük ilkelerine uygun olarak iptal etmiş olduğu birkaç hususu, belirlilik ve ölçülülük ilkesi üzerinden yeniden belirlenmesidir. Herhangi bir yeni düzenleme getirmiyoruz. Bazı arkadaşlarımızın bazı açıklamalarına bir siyasi yaklaşım tarzıymış gibi bir bakış sergileniyor, bu doğru değil. Her bir milletvekilimiz, farklı düşüncelerini söyleyebilir ama bizim arkadaşlarımızın bu hususlarını kendi niyetlerini ifade eder. Kamu maliyemizin, Türk Parasını Koruma Kanunu çerçevesindeki uygulamalarımızın şeffaflığı, açıklığı çok belirgindir. Özellikle Orta Vadeli Programımızda açıklamış olduğumuz tüm kurallar, vaatler, çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor."

"Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecek"

Asgari ücrete, emeklilere zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, Güler şu yanıtı verdi:

"Temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem Bağ-Kur, SGK... Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söylememin veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir."