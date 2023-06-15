AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, Şuşa Beyannamesi'nin 2'nci yılında Şuşa'da buluştu

Azerbaycan'da Şuşa Beyannamesi'nin 2'nci yılına ithaf edilen "Azerbaycan- Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kurtuluştan Zafere" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) organize edilen konferansın açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, YAP Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile milletvekilleri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Konferansta Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Samir Veliyev, Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı Mehman Bahışov, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de yer aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, yaptığı konuşmada, Şuşa Beyannamesi'nde ortaya konan iradeyle Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini söyledi.

Karabağ'ın imar ve ihyası adına yapılan çalışmalarda, Türkiye'nin tecrübesinin kullanılmış olmasını kıymetli bulduklarını belirten Yıldırım, bu anlamda katkı vermekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yıldırım, Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in hizmetlerinin önemine işaret ederek, "Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesinden adım adım daha da ileriye taşınıyor. Bu durum, Anadolu topraklarıyla Kafkasların, devamında Orta Asya'nın entegrasyonunun sağlanmasını da beraberinde getiriyor." dedi.

Türk devletlerinin entegrasyonu ve Türk Devletleri Teşkilatının önemine değinen Yıldırım, teşkilata üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması gerektiğini vurguladı.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri sürecine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'la Ermenistan arasında normalleşme sürecinin, dolayısıyla Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin başlaması, Ermenistan liderliğinin bundan sonraki atacağı adımlara bağlıdır. Özellikle Karabağ'da yaşayan Ermenilerin artık Azerbaycan'la entegrasyonu gerçekleşmelidir yani onların devletçilik oyununu bir tarafa bırakıp gerçeği kabul etmelerinin zamanı gelmiştir. Bu, sağlandığı takdirde ilişkilerin normalleşmesi yönünde çok ciddi bir aşama kaydedilmiş olacaktır.

Bu arada bölgede bulunan ve sayıları 10 bini bulan illegal silahlı grupların artık faaliyetlerini tamamen sona erdirmeleri ve Azerbaycan'ın şefkatli kollarına kendilerini bırakmaları icap etmektedir. Sayın Aliyev, bu şartların sağlanması halinde bir genel af ilan edebileceğini daha önce de kamuoyuna, bütün dünyaya ilan etmiştir."

Yıldırım, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin Türk dünyasında öz güveni yükselttiğini belirterek, "Türkiye, manevi ve siyasi olarak başından beri hep Azerbaycan'ın yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

"Projelerimiz, bölgemizin istikrar ve refahına yöneliktir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin sağlam temeller üzerinde sarsılmaz şekilde yükseldiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan halkının gösterdiği dayanışmadan takdirle söz eden Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Azerbaycan, aynı zamanda Türkiye'nin birçok alanda yakın işbirliği yürüttüğü önemli bir ortağıdır. Geçmişten bu yana imzaladığımız çok sayıda anlaşma, çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz birçok ortak proje ve üst düzey temas ve ziyaretler, bu ortaklığımızın temelini oluşturmaktadır. Savunma sanayisinden teknolojiye, ekonomiden ticarete, ulaştırmadan enerjiye, çevreden tarıma, birçok alandaki işbirliğimiz tüm hızıyla kararlı bir şekilde devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerimiz bölgemizin istikrar ve refahına yöneliktir."

"Azerbaycan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerleyen kardeş ülkenin yanındadır"

YAP Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Budagov, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferde kardeş Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğinin müstesna rolünün olduğunu dile getirdi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke ilişkilerinin müttefiklik düzeyine yükseltildiğini hatırlatan Budagov, "Ortak faaliyet ve girişimlerimiz, ülkelerimize kalkınma, bölgeye refah ve istikrar vadetmekte, Türk dünyası için parlak umutlar yaratmaktadır." diye konuştu.

Budagov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'nin dünya çapında söz ve nüfuz sahibi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün bölgede Türkiye'nin iradesi ve katılımı olmadan hiçbir sorun çözülemez. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, yeni yüzyıl için belirlenen stratejik hedefleri hayata geçirerek uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendireceğine şüphe yoktur. Azerbaycan, Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde kalkınma yolunda emin adımlarla ilerleyen kardeş ülkenin yanındadır."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Azerbaycanlı Milletvekili Ramil Hasan da konuşmalarında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve Şuşa Beyannamesi'nin önemine değindi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, kentteki imar ve ihya çalışmaları hususunda bilgi verdi.