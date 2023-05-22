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AK Parti ve MHP Nevşehir milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti ve MHP Nevşehir milletvekilleri mazbatalarını aldı

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti ve MHP'den milletvekili seçilen adaylar mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti ve MHP'den milletvekili seçilen adaylar mazbatalarını aldı.

Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti'nden milletvekili seçilen Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP'den milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ve parti teşkilatlarının yöneticileri katıldı.

Milletvekillerine mazbataları İl Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Sakin ve üyeler takdim etti.

Programda konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Özgün, kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Amacımız birlik ve beraberlik içine Nevşehir'e ve ülkemize hizmet etmektir. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Şehrimizin sorunlarını milletvekili arkadaşlarımızla el birliği içinde çözeceğiz." dedi.

Çalışan ise seçim sürecinin sükunet içinde tamamlandığını, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle hizmet yarışının devam edeceğini kaydetti.

Kılıç da seçim sürecinde emek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini dile getirerek, "Biz bir ekip çalışmasının sonucu bu başarıya ulaştık. Bu ruhun bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Nevşehir AK Parti Güncel Haberler

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