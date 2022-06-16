Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da bulunan Yıldırım ve beraberindekiler, önce Fahri Hıyaban'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov'un eşlik ettiği Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'na ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarının yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehitlik anıtlarına çelenk bırakan Yıldırım, Bakü Türk Şehitliği anıt defterini imzaladı.

Şehitlik ziyaretlerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Partili milletvekilleri ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Kamil Aydın da ziyarette yer aldı.