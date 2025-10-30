AK Parti ve IKBY İlişkileri Ele Alındı

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Adalet Cemiyeti Partisi Genel Başkanı Ali Bapir ve IKYB Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Ahmed'le AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IKBY Adalet Cemiyeti Partisi Genel Başkanı Ali Bapir ve IKYB Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Ahmed'le bir araya gelerek; Türkiye nin IKYB ve Irak ile çok boyutlu olan ilişkilerini ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine dair konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.