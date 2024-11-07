Üye Girişi
Haberler

AK Parti ve Birleşik Rusya Arasında Yeni İşbirliği Protokolü

AK Parti ve Birleşik Rusya Arasında Yeni İşbirliği Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Rusya'nın Birleşik Rusya Partisi ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, iki parti arasındaki kurumsal işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Ak Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve beraberindekilerden oluşan heyet Moskova'daki temaslar kapsamında Birleşik Rusya Partisini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

Ala ve beraberindeki heyet, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Birinci Yardımcısı Vladimir Yakuşev, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, AK Parti ile Birleşik Rusya Partisinin 2009'da imzaladığı mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalandı.

Protokol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Klimov tarafından imzalandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak bugüne kadar 13 ülkeden siyasi partiler ile mutabakat antlaşması imzaladıklarını bildirdi. Bunların dışında 13 ülke ile de görüşmelerin devam ettiğine dikkati çeken Ala, AK Parti ve Birleşik Rusya Partisi arasındaki ilişkilerin 21 Kasım 2009 tarihli kurumsal işbirliğine ilişkin mutabakat anlaşması ile resmiyet kazandığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ortaklığın, çok yönlü ve karşılıklı fayda temelinde derinleştirilmesi amacıyla imzalanan bu anlaşmanın, 2018 yılındaki bir diğer ek protokol ile güçlendirildiğini söyleyen Ala, "Tarafların sergilediği ortak temayülün bir sonucu olarak çok taraflılık, eşitlik, karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde ikili diyaloğumuzun güçlendirilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti ile Birleşik Rusya Partisi arasındaki kurumsal işbirliği protokolünün ise ikili ilişkilere birçok alanda ivme kazandıracağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Ala, "İkili işbirliğimiz; iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde, bölgemizin istikrar ve refahına katkı sağlayacak çerçevede gelişmektedir. Liderlerimiz arasındaki güven temelli yakın diyalog, ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandırmaktadır." diye konuştu.

AK Parti heyeti daha sonra Moskova'daki temaslarını Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret ederek sürdürdü.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı? ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır? GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faiz artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.