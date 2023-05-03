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AK Parti Van Milletvekili Arvas seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Van Milletvekili Arvas seçim çalışmalarını sürdürüyor

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AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir araya geldiği vatandaşlara projelerini anlattı.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir araya geldiği vatandaşlara projelerini anlattı.

Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Erciş'te sanayi sitesi ve sebze hali esnafı, kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Arvas, ilçede birçok alanda sayısız projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ak Parti hükümetleri döneminde ülke genelinde yapılan yatırımlarla kentlerin geliştiğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Bu yatırımların etkileri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha belirgin şekilde görülmüştür. Erciş ilçesi de AK Parti hükümetlerinin yatırımları sayesinde önemli bir gelişme gösterdi. Özellikle son beş yılda Erciş'te artan yatırımlar ile ilçenin ekonomik yapısı değişmeye başladı. Son yıllarda sağlık, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, eğitim ve kentleşme alanlarında yaşanan gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması konusunda iyileştirmeler yaşam standardını yükseltti."

Van Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Abdulahat Arvas Milletvekili AK Parti Van Güncel Haberler

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