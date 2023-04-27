Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti Van Milletvekili Arvas, gençlerin sorularını yanıtladı

AK Parti Van Milletvekili Arvas, gençlerin sorularını yanıtladı

Güncel Haberler

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gençlerle bir araya geldi.

Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan Arvas, ilk kez oy kullanacak gençlerden destek istedi.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'deki değişim ve dönüşümü anlatan Arvas, gençlere yönelik çalışmaları, bağımlılıkla mücadele, istihdam ve belediyecilik hizmetleri gibi konularda gençlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Abdulahat Arvas Milletvekili AK Parti Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title