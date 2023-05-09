AK Parti Van Milletvekili Arvas, Erciş'te esnafı ziyaret etti

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde esnafı ziyaret etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdüren Arvas, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.

Esnaf ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Arvas, seçimin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Esnafın aynı zamanda şehrin gözü, kulağı, sesi ve yol göstericisi olduğunu belirten Arvas, şöyle konuştu:

"Bu nedenle AK Parti olarak, esnafımızı sık sık ziyaret ediyor, söylediklerini dikkatle dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce güzel bir müjdesi olmuştu. İnşallah yeni dönemde yapılacak düzenlemeyle küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 güne indirilecek, SGK'lılarla eşitlenecek. Böylelikle esnafımız emeklilik için 9 bin gün yerine 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olma hakkını elde edecek. Bu düzenlemeyle ekonominin, ticaretin ve sosyal hayatın teminatı olan esnaf ve sanatkarlarımızın talebi karşılık bulmuş oldu."