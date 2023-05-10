AK Parti Van Milletvekili adayı Kayatürk seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Tuşba ilçesindeki Aile Destek Merkezini ziyaret eden Kayatürk, merkezdeki öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Kayatürk, kırsal mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlardan destek istedi.

Kayatürk, son olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

TSO Başkanı Necdet Takva ile görüşen Kayatürk, kentin ekonomik büyümesine katkı sağlamak için iş birliğinin önemini iletti.

İlin sahip olduğu tarım, hayvancılık, turizm ve madencilik gibi potansiyel sektörlerin geliştirilmesi ve bu sektörlerde yatırımların artırılması gerektiğini belirten Kayatürk, kentin ekonomik altyapısı, yatırım olanakları ve sektörel ihtiyaçlar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.