AK Parti Van milletvekili adayı Kayatürk, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk, seçim çalışmaları kapsamında Gürpınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk, seçim çalışmaları kapsamında Gürpınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kayatürk, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı, destek istedi.

Kentte yatırımların artması gerektiğini belirten Kayatürk, Van'ın gelişmesi ve hak ettiği yatırımları alması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Daha sonra Kur'an kursundaki öğrencilerle buluşan Kayatürk, eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı, Kur'an-ı Kerim hediye etti.