AK Parti Van Milletvekili adayı Kayatürk, gençlerle buluştu

AK Parti Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk, Edremit ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk, Edremit ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Kayatürk, Edremitli gençlerle buluştu.

Gençlerin öneri ve taleplerini dinleyen Kayatürk, istihdam ve yatırım konularına özel ilgi göstereceklerini belirtti.

Daha sonra Yeni TOKİ Mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret eden Kayatürk, vatandaşlardan destek istedi.

Kayatürk, Erciş, Muradiye, Çaldıran ve Edremit ilçelerindeki seçim bürolarını da ziyaret ederek vatandaşları dinledi.