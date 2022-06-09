AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, vatandaşları açılışa davet etti - Haberler

Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran'da katılacağı toplu açılış törenine vatandaşları davet etti.

Parti binası önünde açıklama yapan Türkmenoğlu, Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne ülkeye ve Van'a yatırım yapmaktan, millete hizmet etmekten asla geri durmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran'da kentte yapacağı toplu açılış programına halkı davet eden Türkmenoğlu, millet için üretmeye hiç ara vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'a ve Vanlıya olan sevgisinin, hayal dahi edilemeyen 154 ayrı yatırımın hayata sokulmasıyla kendini gösterdiğini belirtti.

Bu yatırımlarla Van'da yaşayan herkesin hayat standartlarının daha da yükseleceğini ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız halkımızla buluşmak üzere 11 Haziran Cumartesi günü ilimize teşrif ederek, saat 15.00'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde kadirşinas halkımıza seslenecektir. Her gün ülkemizde dünden daha bağlı, dünden daha güçlü millet buluşmalarına şahit oluyoruz. Van'da yaptığımız her mitingde Vanlılar katılımları ile rekor kırdı. 11 Haziran Cumartesi günü yine bir rekor katılım ile vatandaşlarımız tarihi bir anın paydaşı olacaklardır. Türkiye için Van için hep birlikte dün olduğundan daha güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımızı karşılayarak dış güçlere, şer odaklara en büyük mesajı vereceğiz."

Programa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti MKYK üyeleri Alattin Parlak ve Zahir Soğanda ile çok sayıda partili katıldı.