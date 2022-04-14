AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı, ilçede iftar programı düzenledi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, programda ezanın okunmasıyla dua edilerek oruç açıldı.

Uzunköprü ilçesinde kurulan sofralarda vatandaşla bir araya gelen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayının birleştirici ruhunun yaşandığını söyledi.

İba, "Bu akşam Uzunköprülü hemşehrilerimle birlikte açtık oruçlarımızı. Teveccüh gösterip iftarımıza katılan hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

İba, programın ardından bölgede bulunan kıraathaneleri ziyaret etti.

Kıraathane ve esnaf ziyaretlerinin çok kıymetli olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Bizim için hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz her an çok değerlidir. Bundan dolayı, en sıcak sohbetlerin edildiği, herkesin en samimi haliyle bulunduğu kıraathane sohbetleri ve esnaf ziyaretlerimizin sohbetleri de bu anların içinde özel bir önem taşır. Bu ziyaretlerde hemşehrilerimizin sevincini, neşesini, derdini, beklentisini en yalın ve samimi haliyle bize yansıtmaları için bir vesile olan bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden İba, "Bizim için bir iftar sonrası klasiği. Kıraathanelerimizde iftar sonrası çayları, esnafımızla hoş sohbetler." dedi.