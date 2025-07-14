AK Parti Üyesi Hamza Dağ, Ödemiş'teki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Dağ, talepleri dinledi.

Gazetecilere açıklama yapan Dağ, devletin, hükümetin, bakanların ve ilgili kurumların yangından zarar gören alanlarda inceleme yaptığını anımsattı.

Yangından etkilenen vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürece gidereceklerini belirten Dağ, "Bu konuda gerekli sözleri bakanlarımız verdi. Bir sene içerisinde buradaki evler faaliyete geçecek. Orman Genel Müdürlüğümüz de ağaçlandırma için hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacak. Biz vatandaşımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.