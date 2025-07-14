AK Parti Üyesi Hamza Dağ, Ödemiş'teki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

AK Parti Üyesi Hamza Dağ, Ödemiş'teki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve devletin zarar gören alanlara yönelik incelemeler yaptığını belirtti.

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Dağ, talepleri dinledi.

Gazetecilere açıklama yapan Dağ, devletin, hükümetin, bakanların ve ilgili kurumların yangından zarar gören alanlarda inceleme yaptığını anımsattı.

Yangından etkilenen vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürece gidereceklerini belirten Dağ, "Bu konuda gerekli sözleri bakanlarımız verdi. Bir sene içerisinde buradaki evler faaliyete geçecek. Orman Genel Müdürlüğümüz de ağaçlandırma için hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacak. Biz vatandaşımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Sabancı'nın paylaştığı karede Hande Erçel'in doğallığı öne çıktı

Sevgilisi paylaştı! Hande Erçel'i makyajsız görenler tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.