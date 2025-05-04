AK Parti Üyesi Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Destek

AK Parti Üyesi Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Destek
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AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Dağ, bu tür saldırıların siyasi provokasyon amacını güttüğünü belirtti.

(ANKARA) - Ak Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Dağ, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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