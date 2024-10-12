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AK Parti Türkeli 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Türkeli 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti
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AK Parti Türkeli 8. Olağan İlçe Kongresi, mevcut başkan Recep Samet Çetin'in tek aday olarak katıldığı seçimle yapıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve tüm delegelerin oyunu alarak Çetin yeniden başkanlığa seçildi.

Ak Parti Türkeli 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Türkeli Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut baştan Recep Samet Çetin, tek aday olarak katıldı.

Divan başkanlığını MKYK üyesi Selahattin Çebi'nin yaptığı kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Yapılan seçimde katılan tüm delegelerin oyunu alan Çetin, yeniden başkanlığa seçildi.

Çetin, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongreye AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

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