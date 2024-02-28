Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de, AK Parti Teşkilatları, 28 Şubat darbesine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Esra Bakan, AK Parti Seçim Ofisi önünde yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Failleri tarafından "Bin yıl sürecek" yaklaşımı ile savunulan karanlık girişimin on yıl bile sürmemesinin vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesi olduğunu belirten Bakan, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Muş

AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, partililerde Göletli Park'ta yaptığı açıklamada, yaşanan darbe süreciyle İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük kesiminin kısıtlandığını belirtti.

Kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık kıyafetleri nedeniyle gençlerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığını anımsatan Emre, şunları kaydetti:

"Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Açıklamaya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve partililer katıldı.

Bitlis

AK Parti Bitlis İl Başkan Yardımcısı Neşe Yüksel, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanların, kısa sürede milletin balans ayarına uğradığını kaydeden Yüksel, Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemlerinin, milletin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğünü kaydetti.

Hakkari

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Gür, yaşanan darbe süreci ile İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını söyledi.

Kızlar üniversitelere başörtüleriyle giremediğini, kılık kıyafetleri nedeniyle gençlerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığını aktaran Gür, "Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi 'yeşil sermeye' adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü."

Basın açıklamasına İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve partililer katıldı.