Karabük'ten kısa kısa

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile AK Parti Karabük teşkilatı, öğrencilerle bir araya gelerek sahur yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, sahurda öğrencilerle sohbet eden ve güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Külünk, dijital dünyanın, mavi vatan ve siber vatanın önemini vurguladı.

Türkiye'siz dünya düzeninin kurulamaz hale geldiğini belirten Külünk, "Gençler yaşadığımız bu dönem çok önemli. Bulduğumuz her vakti çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok okuyun. Özellikle tarihi konularda çok fazla okuyarak, kendinizi geliştirin. Sizler geleceğin teminatısınız. Yaşadığımız coğrafya konum olarak çok önemli. Stratejik bir noktadayız. Geçmişten günümüze yaşadıklarımızı düşünecek olursak bugün geldiğimiz noktada çok güçlü bir lidere sahip olduğumuz için artık Allah'a hamdolsun Türkiye'siz dünya düzeni kurulamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Külünk, Türkiye'nin son kale olduğun vurgulayarak, "Bu kadim coğrafyayı kaderine terk etmeyen, küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bir lider var başımızda hamdolsun. Onun 20 yılda ülkemize kazandırdığı kazanımları muhafaza etmek için çok çalışmalıyız. Günümüz teknolojisini iyi okumalıyız, iyi anlamalıyız. Dijital dünyayı çok iyi anlamalıyız. Hayatımız üzerindeki etkisini dikkate alarak, ona göre davranmalıyız." ifadesini kullandı.

Adatepe Dökecek Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Ligine yükseldi

Safranbolu Stadı'nda oynanan maçta Kapullu Futbol Kulübünü 2-1 yenen Adatepe Dökecek Spor Kulübü, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Bu sonuçla Adatepe Dökecek Spor Kulübü, Karabük'ü BAL'da temsil edecek.

Karşılaşmayı, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve çok sayıda taraftar izledi.