AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı pazar günü gerçekleşecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla hazırlanan Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı pazar günü gerçekleştirilecek.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program 2023 seçimlerine teşkilatı hazırlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Parti il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere parti üyelerine teşkilatçılık tecrübe paylaşımı, etkili iletişim, siyasal iletişim ve yeni medya ile motivasyon konularında eğitim verilecek.

Kentteki bir restoranda düzenlenecek programa Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Çiğdem Erdoğan Atabek "Teşkilatçılık Tecrübe Paylaşımı", eğitimci-yazar Hakan Turgut "Etkili İletişim", araştırmacı yazar İdris Kardaş, "Siyasal iletişim ve yeni medya", şair Serdar Tuncer ise "Motivasyon" konularında eğitim verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, program için AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak titizlikle hazırlandıklarını belirtti.

Siyasal iletişim gibi makro ölçekli eğitimlerin yanı sıra bireysel gelişime yönelik seminerlerin de yer aldığı bu eğitimlerin büyük fayda sağlayacağını ifade eden İba, "Eğitimlerde değerli tecrübe ve bilgilerini AK Parti Edirne teşkilatımıza aktaracaklar. Bu önemli ve ufuk açıcı akademi programı için Edirne İl Başkanlığı olarak büyük bir motivasyon ve sevinçle hazırlandık. Akademimizin sonunda Edirne'miz ve memleketimiz için çok daha büyük bir motivasyon ve yepyeni bakış açılarıyla hizmete ve çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum." diye kaydetti.