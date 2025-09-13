AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı İstanbul'da yapıldı

Ak Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Teşkilat Akademisi Kapanış Programı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, 2028'de seçim olduğunu ve Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmek istediklerini belirtti.

Salondaki katılımcılara "Onu başkan yapacağız. Tamam mıdır?" diye soran ve "evet" yanıtını alan Şen, "İstanbul 'tamam' dediyse, İstanbul 'evet' dediyse 2028 bitmiştir. Cumhurbaşkanımızı biz yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. O yüzden, gece gündüz teşkilatlarımız durmuyor, eğitim kadrolarımız sahada, teşkilatlarımız sahada." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de her alanda çalışmalarını büyük bir arzu ve heyecanla sürdürdüklerini söyledi.

AK Parti olarak, boş vaatlerin, laf ebeliklerinin, kısır polemiklerin, söylediklerini unutanların değil, söylediğini yapanların, vaatlerini namus bilip yerine getirenlerin ve hayal ettiklerini gerçekleştirenlerin partisi olduklarını belirten Özdemir, "Nitekim savunma sanayisinde daha önce hayal bile edilemeyenleri yapmaktan tutun da depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri en kısa zamanda yerine getirmeye kadar her alanda yapmayacağını söylemeyen, söylediğini ise mutlaka yapan bir parti olduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Artık trilyon dolarlarla ifade edilen gayri safi milli hasılamız bu ruhun sonucudur. Çelik Kubbe'miz, Mavi Vatan duyarlılığımız budur. Türkiye Yüzyılı budur, Terörsüz Türkiye budur. Çünkü biz milletimizle ve milletimiz için siyaset yapıyoruz. AK Parti siyaseti, birilerinin yaptığı gibi ülkeyi yabancı odaklara şikayet etme değil, sadece millete yaslanan ve meşruiyeti sadece millette gören bir dava siyasetidir." diye konuştu.

Bu siyaseti milletin bağrından çıkarak değil, milletin bağrında kalarak, millete çalım atmadan ve milletin verdiği emanete ihanet etmeden yapmayı vazgeçilmez bir düstur olarak zihinlerinde ve yüreklerinde tescillediklerini belirten Özdemir, daha yapacak çok işleri, gerçekleştirecek çok hayalleri olduğunu vurguladı.

Özdemir, İstanbul teşkilatı olarak kadın ve gençlik kollarıyla, ana kademeyle sıradağlar gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduklarını kaydetti.