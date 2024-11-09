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AK Parti Terme İlçe Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Terme İlçe Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleşti
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Samsun'da AK Parti Terme İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Bahri Kara tek aday olarak seçildi.

Samsun'da AK Parti Terme İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede başkanlığa mevcut Başkan Bahri Kara tek aday olarak katıldı.

Kara, kullanılan tüm oyları alarak yeniden İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongreye Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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