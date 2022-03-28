AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığının ev ziyaretleri devam ediyor

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, ev ziyaretlerinde bulunduğu bildirildi.

Partinin Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, bir gecede Şirintepe Mahallesi'nde 222 ev ziyareti gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay gerçekleştirdiğimiz çalışmada hemşehrilerimizden gelen yoğun talep ve memnuniyet ile her ay bir mahallemizde olmak üzere üyelerimiz ve hemşehrilerimiz ile evlerinde buluşmaya devam edeceğiz. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, yönetimleri ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ile eşsiz bir akşam yaşadık. Artık hemşehrilerimiz 'Bizim mahalleye ne zaman geleceksiniz?' diye mesajlar göndermeye başladı. İnşallah Tepebaşı'mızın her mahallesinde çalınmadık kapı bırakmayacağız. Geçen ay aldığımız görüşleri değerlendirme ve şikayetçi oldukları konuların düzeltilmesi adına çalışmalarımızı başlattık."