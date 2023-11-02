AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında teşkilat değişikliğine gidilerek yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in onayıyla oluşturulduğu belirtildi.

Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın liderliğindeki yeni yönetim kurulunda, Ahmet Onur Yılmaz, Alaattin Özen, Ayşegül Mutlu, Derya Çakır, Emre Akbaş, Emre Ocak, Erdem Koçak, Ersin Çaltı, Fatih Mehmet Akmeşe, Fikriye Sarıçam, Gültekin Polat, İzzet Erdağ, İzzet Ünal, Kadir Ersöz, Kemal Çankırlı, Muhammed Ali Kaya, Neslihan Ateş, Nevzat Ergün, Nuri Şimşek, Oktay Birgül, Ramazan Alpaslan, Recep Çakır, Samiye Gündüz, Selahattin Akar, Sercan Savaş, Şaban Çakal, Volkan Öztürk, Yağmur Kaplan ve Yılmaz Altsoy yer aldı.

Açıklamada, yeni yönetim kurulunun ilçenin yerel seçim çalışmalarında daha da güçlenerek halka daha etkin hizmet sunmayı hedeflediği belirtilerek, "Bu değişikliklerle birlikte AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı, önümüzdeki dönemde daha da aktif ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, yeni kadronun enerjisi ve azmi ile yerel seçimlerde Tepebaşı Belediyesi'nin AK Belediyecilikle tanışacağına inandığını vurgulayarak, tüm ilçe halkına teşkilatlarının kapılarının her zaman açık olduğunu ve her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını belirtti.

Aydın ayrıca daha güçlü bir Tepebaşı için kararlı olduklarını ifade etti.