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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, Esnaflarla Buluştu

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, Esnaflarla Buluştu
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Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi ve simit ikramında bulundu. Ayrıca, kadınlarla çay içerek sohbet etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ile görüşen Başkan Kaya daha sonra esnafı ziyaret etti.

Salı pazarında hem alışveriş yapan hem de pazar esnafıyla bir araya gelen Kaya, vatandaşların talepleriyle ilgilendi. Kaya, vatandaşlara simit ikramında bulundu.

Esnemezliler Derneği'ndeki kadınlarla buluşan Kaya, çay içerek sohbet etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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